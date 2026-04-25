人気アイドルグループ、ももいろクローバーZをモデルにしたマンホールカードが完成しました。4月24日、新潟県新発田市で配布が始まり、さっそく県の内外から多くの人が訪れていました。 新発田市の観光名所の一つ『蔵春閣』。この脇に設置されているのが人気アイドルグループ、ももいろクローバーZのメンバーをモデルにしたマンホールです。 24日、このマンホ