人気アイドルグループ、ももいろクローバーZをモデルにしたマンホールカードが完成しました。4月24日、新潟県新発田市で配布が始まり、さっそく県の内外から多くの人が訪れていました。

新発田市の観光名所の一つ『蔵春閣』。この脇に設置されているのが人気アイドルグループ、ももいろクローバーZのメンバーをモデルにしたマンホールです。



24日、このマンホールが“マンホールカード”となり、配布が始まりました。



【マンホールカードを受け取った人】

「かわいいね」



でも、なぜ新発田市で“ももクロ”なのでしょうか…ちょうど1年前の去年4月。ももクロは市と連携して地域活性化ライブを開催。ライブ当日は新発田市内がももクロファン一色となりました。



この盛り上がりを維持したいと、メンバーが訪れた蔵春閣や新発田城など3か所にメンバーをモデルにしたマンホールが去年設置されたのです。



【新発田市観光振興課 武田崇さん】

「また再び多くのモノノフに来ていただいて、蔵春閣でカードを受け取って、そのまま市街地や市内のたくさんの観光スポットを巡っていただきたい」



新発田市では、これまで市の花・アヤメや新発田城がデザインされたマンホールカードなど3種類が配布されてきました。今回のももクロマンホールカードはこれまでの初回発行数を大幅に増やし、4000枚が準備されました。



【マンホールカードコレクター（山形から）】

「マンホールカードを集める人だけではなくて、多分ファンの人も取りに来られる。なくなる可能性があるので初日に来た」



【新発田市民】

「ももクロフィーバーが継続してくれるとうれしい。それで全国から来てくれるといい」



初日の4月24日は145枚が配布されたカード。さらなる地域の活性化につながるでしょうか。