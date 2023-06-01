お笑いタレントの紺野ぶるまがテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。夫との馴れ初めについて明かした。ＭＣのお笑いコンビ「納言」薄幸から、いつ結婚したのか聞かれると「２０１９年だから７年前」と答えた紺野。馴れ初めについては「渋谷の居酒屋で飲んでるときにナンパされて。『一目ぼれしたんで結婚してください』って言われて」と明かした。紺野は「普