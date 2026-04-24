家の中に人と猫の共用ボルダリングを製作した飼い主さん。その製作過程を見守る猫さんたちの興味津々な様子は、Instagramで689万回以上再生され、「みんな釘付けで可愛い！」「みんな興味津々♡」「可愛いがたくさんですね！」といった声が寄せられました。 【動画：家の中に『ボルダリング』を作っていると…猫たちが見せた『素敵なリアクション』】 何かを作り始めたお父さん Instagramアカウント「もなか と わら