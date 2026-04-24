巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）が２４日のＤｅＮＡ戦（横浜スタジアム）でプロ初スタメン＆安打を達成した。「７番・右翼」で先発出場した皆川は、１点リードの５回二死走者なしからプロ初安打となる中前打を放った。直後の浦田が右前打を放つと、二塁を蹴って三塁へヘッドスライディングも走塁死。得点へ結びつけることはできなかったものの、プロとして大きな一歩目を進んだ。皆川は「なんとか１本出そうという