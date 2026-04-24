24日に放送されたニッポン放送ショウアップナイターでゲスト解説を務めた清原和博氏が、DeNA・松尾汐恩の打撃について語った。松尾は『6番・キャッチャー』でスタメン出場すると、0−0の2回一死一塁の第1打席、巨人先発・田中将大の初球をレフト前に運ぶ。0−1の4回二死走者なしの第2打席は、田中が1ストライクから投じた2球目のカットボールをライトへ二塁打でマルチ安打を達成した。清原氏は「思い切りがいいというか、1打