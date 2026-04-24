◇セ・リーグ中日6―4ヤクルト（2026年4月24日バンテリンD）今月12日に日本ハムから金銭トレードで加入した杉浦稔大投手が、移籍後初勝利を挙げた。1点ビハインドの9回にマウンドへ。3者凡退に抑えて、その裏に村松に逆転サヨナラ3ランが飛び出した。その村松と一緒にお立ち台に上がった杉浦は「僕が来てから（チームが連敗して）1勝もしていなかった。なんとか勝利したいと必死に投げた」移籍後初勝利。お立ち台で