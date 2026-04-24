【モデルプレス＝2026/04/24】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が4月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘への手作り弁当を公開した。【写真】44歳元モー娘。2児の母「食欲そそる」手作りオムライス弁当公開◆飯田圭織「娘大好物のオムライス」メインのお弁当披露飯田は「金曜日のお弁当〜」と添え、娘のために作ったお弁当の写真を投稿。「娘大好物のオムライス」と紹介し、ふわりとした卵にケチャップがかかったオ