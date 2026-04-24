【モデルプレス＝2026/04/24】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが4月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のために手作りした2日分のお弁当を公開した。【写真】46歳フリーアナ「おかずぎっしり」色彩豊かな手作り弁当公開◆宮崎宣子、息子への2日分の弁当披露宮崎は「昨日のお弁当 ひじき残しでした」と報告し、お弁当の写真を投稿。焼き鮭のほぐし身、ミニサイズのウインナー、ふりかけを混ぜ込んだ