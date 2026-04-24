ぐつぐつ煮える鍋の中で、だしと溶き卵が絡み合い仕上げの工程に入っていたのは、東京・渋谷の鶏料理店「はし田屋」の看板メニュー「名物 親子丼」です。アツアツの湯気が立ち上る親子丼の上に、黄金に輝く卵黄をもう1つのせて出来上がり。鶏肉にとろっとろの卵が絡まるぜいたくな食感で、リピーターが続出する人気だといいます。親子丼を食べた人は「めちゃくちゃおいしかった。親子丼を外で食べたのは5年ぶりとか、絶品」「卵も