フジテレビにて放映中のテレビアニメシリーズ『ぼのぼの』（竹書房）のDVD第38弾が4月24日（金）に発売された。 【画像】ぼのぼのDVD第38弾の場面画像たち 本DVDには、原作者・いがらしみきおによる新規描き下ろしイラストを使用したポストカードが封入特典として付属。初長編シリーズ「オリちゃんのこと」（第485話～第500話）完全収録。なんでも食べちゃう不思議な子「オリちゃん」とぼのぼの達の