フジテレビにて放映中のテレビアニメシリーズ『ぼのぼの』（竹書房）のDVD第38弾が4月24日（金）に発売された。

【画像】ぼのぼのDVD第38弾の場面画像たち

本DVDには、原作者・いがらしみきおによる新規描き下ろしイラストを使用したポストカードが封入特典として付属。初長編シリーズ「オリちゃんのこと」（第485話～第500話）完全収録。なんでも食べちゃう不思議な子「オリちゃん」とぼのぼの達の優しくも厳しい物語。ぼのぼのたちにとって、クモモの森にとって、オリちゃんとは。通常より3話増量の全16話収録。みんなにうれしい据置価格で新登場。

■ぼのぼの原作連載40周年の『ぼのぼの』は、いがらしみきおによる漫画作品。1986年から連載が始まり、独特のシュールでほのぼのとした作風が長く愛され続ける。海辺で暮らすラッコの子ども「ぼのぼの」とその仲間たちの日常を描いているが、その中には、哲学的で深いテーマや、自然や生命についてのユーモラスな洞察が込められている。

■ぼのぼのTVアニメTVアニメ放送10周年。950万部を超えるいがらしみきおのロングセラーコミック。長編映画、テレビシリーズ等、幾度かの映像化を経て新たなテレビアニメシリーズ化。フジテレビ（毎週土曜日5：22～）CS／BS：アニマックス、FOD、TVerほかにて見逃し配信中

（文＝リアルサウンド ブック編集部）