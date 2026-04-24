高橋源一郎の『食べる本読むダイエット』（河出書房新社）が4月28日（火）に発売される。 【画像】「読むダイエット」加筆修正し書籍化された『食べる本』 本書は、高橋源一郎自身のダイエットをきっかけにはじまった、「こころ」と「からだ」を巡る思考の軌跡が克明につづられた手記であり、世界に類のない「本（ことば）」を食べるリーディング・ダイアリーズ。集英社学芸部ウェブサイトの人気連載「読むダ