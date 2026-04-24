Photo: 神津文人 2026年4月16日に発売開始された、On（オン）の新作シューズ「ライトスプレー クラウドモンスター 3 ハイパー」。Onが誇る最新テクノロジーがモリモリに搭載されたシューズを早速体験してみました（2026年4月19日に開催されたランイベント、オン スクワッド レース トウキョウでも体験ブースが用意されていました）。特殊な繊維で作られた近未来的なアッパー