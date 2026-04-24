俳優の水谷豊が２４日、兵庫・淡路島で行われた「うみぞら映画祭」の１０周年セレモニーに出席し、自身の代表曲「カリフォルニア・コネクション」をサプライズ歌唱した。企画、監督、脚本、プロデュース、主演の１人５役を務めた映画「Ｐｉｃｃｏｌａｆｅｌｉｃｉｔａ（ピッコラ・フェリチタ）〜小さな幸せ〜」（７月１１日公開）の初上映に合わせて映画祭に出席。声援に応えながらレッドカーペットに登場し、「この映画は人