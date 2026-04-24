日本有数の人気動物園、北海道・旭川市の「旭山動物園」には24日、来園客ではなく、警察の捜査員が続々と集まる姿がありました。「旭山動物園」に勤務する30代の男性が、園内の焼却炉に妻の遺体を遺棄したとして、24日、警察から任意で事情聴取を受けていることがわかりました。任意の事情聴取を受けているのは、旭川市の職員で「旭山動物園」に勤める30代の男性。男性は警察の任意の調べに対し、「旭山動物園の焼却炉に30代の妻の