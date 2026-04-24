4月24日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後3時台「アップデート・コラム」のコーナーでは、「国家情報会議」というテーマで、ジャーナリストの青木理氏に話を伺った。 政府の情報収集と分析の機能を強化するため、「国家情報会議」を設置する法案が衆議院