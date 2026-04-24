profile チャン・ユーツン （Chang Yu-Tsung）1968年日本生まれ。90年米ウィスコンシン大学卒業後、シティバンク エヌ・エイ入行。92年スタンダード＆プアーズ（現S＆Pグローバル）に入社し、在日代表、日本法人社長。2015年イボットソン・アソシエイツ・ジャパンに入社し、17年社長。23年モーニングスター・ジャパンの設立と同時に現職。 中立の立場で公正な情報を投資家に提供し、成功に