岡山県と県教委の会見24日 「カスタマーハラスメント」いわゆる「カスハラ」を防ごうと、岡山県が基本方針を作りました。 （岡山県／伊原木隆太 知事）「カスタマーハラスメントが原因だと思われる休職や退職は本当にそれはあってはならない、その方にとって人生が壊れたことになる」 岡山県と県教委が作った基本方針では、対応マニュアルや事例集などを作るほか、新たにカスハラに特化した職員研修を実