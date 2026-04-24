福岡市が進める再開発事業「天神ビッグバン」の目玉の一つ、ワン・フクオカ・ビルディングが開業してから、24日で1年です。100年に一度の大型再開発ともいわれる「天神ビッグバン」にも、緊迫する中東情勢の影響が及んでいます。 24日、福岡市・天神のワン・フクオカ・ビルディングに集まっていたのは。■中村安里記者「こちらでは、ワンちゃんたちが集まって、写真撮影をしています。」■参加者「待て！」「かわいい！笑顔が