秋田県の人口が87万人を割り込みました。今月1日現在の秋田県の人口は、先月から4,300人あまり減少し86万7,737人でした。県のまとめによりますと、先月1か月間で県内では260人が生まれた一方、その6倍近い1,465人が死亡しました。1,205人の自然減です。また県内に転入した人は1,953人、県外に転出した人は5,117人で、3,164人の社会減となりました。これにより、今月1日現在の県人口は先月から4,369人減少し、86万7,737人となりまし