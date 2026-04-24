元乃木坂46で俳優の生駒里奈が、舞台『結城友奈は勇者である -絆-』に乃木園子役として出演することが発表された。あわせて、結城友奈（本西彩希帆）ら勇者部5人に乃木園子を加えた、メインキャスト6人のキャラクタービジュアルが一挙公開された。【写真】似てる！舞台『結城友奈は勇者である -絆-』メインキャラクター6人公開されたビジュアルは、それぞれの学校生活を彷彿とさせる制服姿の勇者部メンバーと、小学生時代の乃