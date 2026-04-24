日本学生対校選手権（日本インカレ）の女子１万メートルは２４日、神奈川・平塚市レモンガススタジアム平塚で行われ、大東大のサラ・ワンジル（４年）が３１分２３秒６９で２年連続３度目の優勝を飾った。３２分３１秒５６の２位に名城大ルーキーの木村真桜が続いた。スタート直後からサラと木村が集団から飛び出してレースを展開。単独首位にサラ、単独２位に木村で終盤以降も力強い走りを見せ、フィニッシュした。日本学生