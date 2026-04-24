「東京ばな奈」のオリジナルキャラクター「東京ばにゃ奈」から、仲間の「ごま」がぬいぐるみになって初登場。ごま色の毛並みに、太いまゆと大きな目がチャームポイントの「東京ばにゃ奈ボールチェーン付きぬいぐるみごま」が発売されます☆ 東京ばな奈ワールド「東京ばにゃ奈ボールチェーン付きぬいぐるみごま」 手乗りするごま 価格：1,560円(税込)販売店舗：東京ばな奈s (JR東京駅 八重洲地下中央改札外)