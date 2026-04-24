特徴的なデザインの子ども用イスは著作権法で保護される著作物に当たるかどうかが争われた裁判で、最高裁はきょう（24日）、「著作物には当たらない」とする判決を言い渡しました。最高裁が、実用品が著作物に当たる基準を示すのは初めてです。ノルウェーの「ストッケ」社は、デザイナーが手がけた木製の子ども用イスを50年以上前から日本に輸出しています。ストッケ社側は、兵庫県にある会社が2015年ごろから、ストッケ社のものと