象印は独自開発のスマートルーバーを搭載し、サーキュレーターの直線的な風と扇風機のやわらかな風の2つの風を切り替えられる2WAYサーキュレーターRC-AA30を4月11日に発売した。●ユーザーの65％がサーキュレーターを扇風機代わりに使用象印といえば炊飯器や電気ケトル、電動ポット、水筒、タンブラーなど、キッチン家電のイメージが強いのではないだろうか。だが、同社は加湿器や空気清浄機、ふとん乾燥機など生活家電に属す