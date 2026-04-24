観終わった後、清々しい気持ちになる正統派のジュブナイルSFだ。キャラクターや小道具・大道具のデザインが個性的なので、日本アニメしか知らない人は尻込みをするかもしれないが、お話は「未来からやってきた少年と少女の出会いと別れ」ととてもシンプル。映画『ドラえもん』を楽しんでいる小学校中学年以上なら楽しめる内容なので、親子で鑑賞するのもいいだろう。【画像】映画『ARCO／アルコ』の場面写真を一気に見る©20