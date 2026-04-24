全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・渋谷のシンガポール料理店『獅天鶏飯ハナレ』です。エキゾチックな香りに寄り添うナチュラルワイン同じフロアのお向かいは古式ゆかしい雀荘で、窓から下を見れば渋谷横丁の提灯が揺れている。それがポップな店内の風情と妙にマッチして、座れば気分はシンガポールのホーカーセンター（屋台街）へひとっ飛び。どの国にも自慢の煮込み料