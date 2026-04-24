リンガーハットは、とんかつ専門店「浜かつ」において、初夏の訪れを告げる季節限定メニュー「長崎産あじふらい御膳」3種と、お得に食べられる「長崎産あじふらいランチ」を5月1日から期間限定で、全国の店舗（マイング博多店を除く）で販売する。あじは、全国有数のあじの産地である長崎産で脂がのった時期の「大鰺」を厳選している。通常のあじに比べて一回り大きく、厚みのある身は、噛むほどに凝縮された旨みと脂の甘みが口い