リンガーハットは、とんかつ専門店「浜かつ」において、初夏の訪れを告げる季節限定メニュー「長崎産あじふらい御膳」3種と、お得に食べられる「長崎産あじふらいランチ」を5月1日から期間限定で、全国の店舗（マイング博多店を除く）で販売する。

あじは、全国有数のあじの産地である長崎産で脂がのった時期の「大鰺」を厳選している。通常のあじに比べて一回り大きく、厚みのある身は、噛むほどに凝縮された旨みと脂の甘みが口いっぱいに広がる。

大鰺をサクッと軽やかな衣で包み、一枚一枚丁寧に揚げた。外はサクサク、中はふっくらとした食感を楽しめる。食べ応えのあるボリューム感を堪能してほしい考え。レモンを絞ってさっぱりと食べるのもおすすめとなっている。

［小売価格］

長崎産あじふらいとロース御膳：2080円

長崎産あじふらい御膳：1760円

長崎産あじふらいとチキンかつ御膳：1460円

長崎産あじふらいランチ：1360円

（すべて税込）

［発売日］5月1日（金）

とんかつ専門店「浜かつ」＝https://www.hamakatsu.jp/