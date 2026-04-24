タンスのゲンは4月15日に、省スペースでも設置可能なスリム設計ながら、収納力に優れた「突っ張り式スリム本棚」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、ホワイト、オーク、ウォールナットの3色。価格は、幅60cmモデルが1万3999円、幅80cmモデルが1万5999円、幅100cmモデルが1万7999円。●穴あけ不要で安心して設置できる「突っ張り式スリム本棚」は、天井に固定して使用する「