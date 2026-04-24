持ち直しの気配と、鈍さが入り混じるのが足元の雇用情勢だ。株式会社ツナググループ・ホールディングスがまとめた２０２６年２月の労働市場データは、数値の小幅な動きとは裏腹に、基調の弱さを示している。有効求人倍率は１．１９倍で前月から０．０１ポイント上昇し、２か月ぶりに改善した。ただし前年同月比では０．０６ポイント低下しており、回復の勢いは限定的だ。内訳をみると、パートタイムは１．１２倍で前年同月比０