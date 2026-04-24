消火活動が続く岩手県の大槌町から現在の様子を伝えてもらいます。高柳アナウンサーの報告です。大槌町の高台にある避難所の前から中継でお伝えします。きょうはきのうよりも晴れている快晴に近い天気なのですが、私の後ろ、煙が濃く立ち込めています。きのうよりも視界が悪いですし、風が山から私の方向に吹き下ろしていますので、煙の臭いがとてつもなくて、マスクをしていても喉の奥が痛くなるようなそんな感覚があります。画面