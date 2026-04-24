バレーボールの大同生命SVリーグ女子プレーオフ決勝を前に、記者会見に臨んだ（左から）SAGA久光の中田監督、栄主将、大阪Mの田中主将、酒井監督＝24日、横浜BUNTAIバレーボールの大同生命SVリーグ女子プレーオフ決勝は25日から横浜BUNTAIで行われ、レギュラーシーズン（RS）4位の大阪Mと2位のSAGA久光が2戦先勝方式で争う。24日は両チームが試合会場で記者会見し、大阪Mの田中主将は「ハードワークや粘り強さをスタートから出せ