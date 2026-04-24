東急プラザ表参道「オモカド」3Fにある「ちいかわベーカリー」の常設店舗に、「ちいかわ」と「ハチワレ」のお誕生日を記念したキュートなパンが登場。また、キラキラ輝くオーロラパウダー入りの写真映えするバースデードリンクや、特典なども用意されます☆ 東急プラザ表参道「オモカド」ちいかわベーカリー「ちいかわ・ハチワレ」お誕生日記念メニュー 発売日：2026年5月1日（金）所在地：〒150-0001 東京都渋谷