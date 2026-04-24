東急プラザ表参道「オモカド」3Fにある「ちいかわベーカリー」の常設店舗に、「ちいかわ」と「ハチワレ」のお誕生日を記念したキュートなパンが登場。

また、キラキラ輝くオーロラパウダー入りの写真映えするバースデードリンクや、特典なども用意されます☆

東急プラザ表参道「オモカド」ちいかわベーカリー「ちいかわ・ハチワレ」お誕生日記念メニュー

発売日：2026年5月1日（金）

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道「オモカド」3階

営業時間：11:00-20:00

年間休日：不定休

「ちいかわベーカリー」に、「ちいかわ」と「ハチワレ」のバースデーを記念したパンが登場。

どちらもバースデーのさんかく帽子とリボンがポイントのかわいいビジュアルとなっています。

また、キラキラ輝くオーロラパウダー入りのバースデードリンクや、特典なども展開。

そのほか、スペシャル企画として、ちょっとしたパーティメニューなどにも大活躍しそうな、ボリューム満点のちいかわ豪華パンやギフトにも大活躍しそうな、紅茶缶、ギフト巾着なども登場します☆

ちいかわパン（おたんじょうび）

価格：660円(税込)

優しくてほっこりする、お誕生日限定仕様の「ちいかわパン」

カスタードクリームとアーモンドナッツを合わせた手間暇をかけたパンです。

ハチワレパン（おたんじょうび）

価格：660円(税込)

チョコレートクリームとチョコチップを包み込んだ「ハチワレパン」

甘さが口いっぱいに広がる、特別感あふれるメニューです。

ちいかわおたんじょうびドリンク

価格：790円(税込)

キラキラ輝くピーチホワイトのバースデードリンク。

”おたんじょうび”デザインのパンとも相性抜群です。

ハチワレおたんじょうびドリンク

価格：790円(税込)

「ハチワレ」をイメージしたお誕生日ドリンク。

キラキラ輝くオーロラパウダーが入った、グレープホワイトのドリンクです。

ドリンク注文特典：オリジナルコースター

ドリンク注文特典としてプレゼントされる「オリジナルコースター」

テイクアウトドリンクを1杯注文ごとに全2種から1枚が選べます。

※通常のドリンク注文特典の「オリジナルPPコースター（全12種）」も配布されます

※物販の瓶ドリンクは対象外です

※お会計時に配布されます

※好きな絵柄を選択できます

※無くなり次第終了

購入特典：A5ミニクリアファイル

購入特典としてプレゼントされる、A5サイズのミニクリアファイル。

税込み3,300円購入ごとに、全2種類からいずれか1枚がランダムでプレゼントされます。

※絵柄は選択できません

※最大2枚までの配布になります

※無くなり次第終了

スペシャル企画＜〜豪華パンシリーズ〜＞ちいかわ豪華パン（パングラタン）

価格：1,600円(税込)

販売期間：2026年5月1日（金）〜6月30日（火）

スペシャル企画「豪華パンシリーズ」として登場する「ちいかわ豪華パン」

「ちいかわ食パン」に濃厚ホワイトソースとお野菜が入ったグラタン風パンです。

スペシャル企画＜〜豪華パンシリーズ〜＞紅茶缶（アールグレイティー）

価格：2,400円(税込)

販売期間：2026年5月1日（金）〜6月30日（火）

アールグレイ茶葉を封入した紅茶缶。

飲み終わったあとの缶は小物入れとしても活躍してくれます。

スペシャル企画＜〜豪華パンシリーズ〜＞ギフト巾着

価格：各385円(税込)

種類：全2種

販売期間：2026年5月1日（金）〜6月30日（火）

「ちいかわベーカリー」のアートを使用したギフト用巾着。

紐の色がピンクとネイビーの2色から選べます。

この一年が素晴らしい年になるよう、「ちいかわ」と「ハチワレ」のお誕生日をお祝いできるバースデーメニュー。

ちいかわベーカリーにて2026年5月1日より販売される「ちいかわ・ハチワレ」お誕生日記念メニューの紹介でした☆

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