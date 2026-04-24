東京ディズニーリゾートにて、自由気ままに遊んでいるスティッチの魅力がつまったグッズが、2026年6月4日（木）より登場します。スティッチのいろいろなポーズや表情を楽しめるアイテムが勢ぞろい。お友だちとスティッチのグッズを身につけて、パークを思いっきり楽しむのにぴったりなラインナップが展開されます。 東京ディズニーリゾート「スティッチ」グッズ・お土産 発売日：2026年6月4日(木)販売店舗：東京デ