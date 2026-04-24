IVEのWONYOUNG（ウォニョン、21）の”大阪ウインク”が、話題となった。初の京セラドーム大阪公演「IVE WORLD TOUR SHOW WHAT I AM」が18日と19日に行われ、2日間で7万9000人を集めた。2日目の公演後、ウォニョンは自身のSNSに「Love u Osaka 2日間、ドームを愛で満たしてくれてありがとう、DIVE（ダイブ＝公式ファン名）」の文とともに写真を複数枚、投稿した韓国メディアMKスポーツは24日「公開された写真の中で、ウォニョンはス