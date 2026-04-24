◇MLB ドジャース3-0ジャイアンツ(日本時間24日、オラクル・パーク)ドジャースのロバーツ監督がタイラー・グラスノー投手のピッチングに得意げです。この日のジャイアンツとの第3戦、グラスノー投手は今季5試合目の先発のマウンドに登板。150キロ中盤のストレートとシンカーを使い分けながら、鋭く落ちるナックルカーブを武器に、8回までヒット1本に抑えるなど、105球を投げ、9奪三振、1四球、無失点の快投で3勝目をあげました。試