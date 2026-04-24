厚生労働省は24日、全国約3千の定点医療機関から13〜19日の1週間に報告されたインフルエンザの感染者数は計3457人で、1機関当たり0.92人だったと発表した。流行の目安とされる1機関当たり1人を、約7カ月ぶりに下回った。