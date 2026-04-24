山東省日照市にあるテック企業でスマート無人機の開発を手がける阿羅斯信息科技（山東）の生産現場。（日照＝新華社配信）【新華社済南4月24日】中国ではここ数年、ドローンの革新的な活用から飛行訓練、飛行体験の普及に至るまで、低空経済（低高度の有人・無人機を活用した経済活動）が農業や物流、文化・観光など、さまざまな産業に浸透しつつある。関連の研究によると、中国の低空経済の市場規模は2035年に3兆5千億元（1元＝