弁護士と芸人の二刀流で活動しているピン芸人のこたけ正義感（39）が24日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。日常生活で気になる法律クイズを解説した。同番組では、こたけが挙げた事例に、レギュラー陣が合法か違法かを予想する「クイズ！これって合法？違法？」を実施。「お釣りを多くもらったが気づかず帰宅、家に帰ってから気づいたが返さなかった」が出題された。合法と違法でレギュラ