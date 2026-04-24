弁護士と芸人の二刀流で活動しているピン芸人のこたけ正義感（39）が24日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。日常生活で気になる法律クイズを解説した。

同番組では、こたけが挙げた事例に、レギュラー陣が合法か違法かを予想する「クイズ！これって合法？違法？」を実施。「お釣りを多くもらったが気づかず帰宅、家に帰ってから気づいたが返さなかった」が出題された。

合法と違法でレギュラー陣が分かれる中、「ハライチ」岩井勇気は「こんなことを合法だってことを、テレビでやらないんじゃない？」との見解から「違法」と予想。ともにゲスト出演したお見送り芸人しんいちは「合法」としたが「しんいち過ぎますよね」と笑いを誘った。

結果、正解は「違法」。こたけは「お釣りはもらった時に気づいても、家に帰ってから気づいても、両方違法」と解説。「もらった時に気づいたのに返さなかったら、これは相手をだます行為になるので詐欺罪」と伝えた。

これを受けてフリーアナウンサーの神田愛花は「店員さんのミスということで減刑にならない？」と質問。こたけは「本人がだましたというところと、返さなかったというところが問題なので、関係ないです」と説明した。

しかし「アンジャッシュ」児嶋一哉は「給料が手渡しだった頃に、額面より1万円多く入ってたことがあった」と告白。こたけの解説を受け「気づかないふりをしたままなの」と打ち明けると、スタジオでは「うわっ！」「詐欺罪です」との声が。

児嶋は「ダメなんだ」と落ち込みつつ、「ホントは気づいてないの、まだ」と苦しい言い訳を試みた。岩井の相方・澤部佑が「返そうと思ってたんですもんね？」とフォローすると、児嶋は慌てて「そうそうそう…30年前だけど」と釈明した。

これにこたけは「まあまあ、30年前なら時効になってるかな」と苦笑い。「“返そうと思ってました”って言ってもダメなの？」との質問には、「客観的に判断されるんで、“気づいてたでしょ”って言われちゃうとダメ」と指摘。番組テロップでは「状況や証拠により判断は異なります」と添えられた。