ＳＢＩグローバルアセットマネジメント [東証Ｐ] が4月24日後場(13:15)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比2.2倍の55.8億円に急拡大し、従来予想の49億円を上回って着地。16期連続で過去最高益を更新した。14期連続増収、17期連続増益となった。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比