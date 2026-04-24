モデル・タレントの阿部なつきさんが4月23日、自身のインスタグラムを更新。撮影時のオフショット動画を公開しました。【写真を見る】【 阿部なつき 】“新ヘアスタイル”のオフショット公開「お団子ヘアしたよ🤍たのしい撮影で、ずっと笑ってた〜」阿部さんは白いTシャツとデニムパンツを着用した爽やかなスタイルで、デニムには白いスポット装飾が散らばり、シンプルながらも視覚的なアクセントとなっています。 ヘ