モデル・タレントの阿部なつきさんが4月23日、自身のインスタグラムを更新。撮影時のオフショット動画を公開しました。

【写真を見る】【 阿部なつき 】“新ヘアスタイル”のオフショット公開「お団子ヘアしたよ🤍たのしい撮影で、ずっと笑ってた〜」





阿部さんは白いTシャツとデニムパンツを着用した爽やかなスタイルで、デニムには白いスポット装飾が散らばり、シンプルながらも視覚的なアクセントとなっています。









ヘアスタイルについて、阿部さんは「お団子ヘアしたよ♡」と記し、普段とは異なる“まとめ髪スタイル”に挑戦しています。









動画では石畳の路地を歩きながらポーズをとる阿部さんの、さまざまな表情が収められています。中でも一瞬垣間見せた、親しみやすい笑顔が印象的で、楽しそうな雰囲気が伝わってきます。









阿部さん自身も「たのしい撮影で、ずっと笑ってた〜」と撮影現場を振り返っています。









この投稿を見た人たちからは「めっちゃお似合い」「笑顔が素敵すぎる」「髪型パーフェクト」「最高です！」といった反響が寄せられています。









【担当：芸能情報ステーション】