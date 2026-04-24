持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」は、「旨辛アジアフェア第2弾」と題し、「麻辣湯弁当」「チーズ麻辣湯弁当」「ガパオライス」「ガパオまぜ麺」を、2026年5月8日(金)から発売する。【画像】旨辛アジアフェア第2弾のラインナップはこちらまた、第1弾に引き続き、7人組アイドルグループ「CANDY TUNE」が登場する新ビジュアルも公開する。痺れる辛さが特徴の「麻辣湯弁当」。チキンベースのスープに本醸造醤油を合わせ、