痺れる辛さの「麻辣湯弁当」や味変も楽しめる「ガパオライス」など4種を展開　Hotto Mottoが旨辛アジアフェア第2弾

持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」は、「旨辛アジアフェア第2弾」と題し、「麻辣湯弁当」「チーズ麻辣湯弁当」「ガパオライス」「ガパオまぜ麺」を、2026年5月8日(金)から発売する。

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また、第1弾に引き続き、7人組アイドルグループ「CANDY TUNE」が登場する新ビジュアルも公開する。

痺れる辛さが特徴の「麻辣湯弁当」。チキンベースのスープに本醸造醤油を合わせ、豆板醤、山椒、花椒、唐辛子をブレンドし、さらに麻辣醤・豆豉醤を加えることで、奥行きのあるコクを引き出している。具材はキャベツ、玉葱、人参、もやし、きくらげ、豚肉に、もちもちとした食感の平太はるさめを合わせた計7種類で、食べ応えのある内容となっている。また、まろやかなチーズと辛さの一体感を楽しめる「チーズ麻辣湯弁当」も展開する。

さらに、人気メニューの「ガパオライス」が今年も登場。ホーリーバジルとスパイスが効いたタイ直輸入のガパオソースで、鶏ひき肉を香ばしく炒め、 本場さながらの味わいに仕上げている。レモンを絞って爽やかな酸味を加えたり、別添のナンプラー(魚醤)で独特の旨味を堪能できたりと、味変も楽しめる。加えて、今年は麺タイプの「ガパオまぜ麺」も登場する。

旨辛アジアフェア第2弾を開催

■CANDY TUNE プロフィール

「CANDY TUNE（キャンディーチューン）」は、アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAIILAB.」より、2023年3月14日にデビューした7人組アイドルグループ。

〈商品概要〉

【発売商品】※価格は全て税込

・痺れる辛さ 麻辣湯弁当 730円

・まろやかチーズ×痺れる辛さ チーズ麻辣湯弁当 830円

・気軽に本格タイ料理 ガパオライス 690円

・もちもち麺と相性抜群！ ガパオまぜ麺 690円

チーズ麻辣湯弁当

ガパオまぜ麺

【発売日】

2026年5月8日(金)

【発売店舗】

全国の「ほっともっと」2,423店舗

※一部店舗では商品内容が異なる場合がある