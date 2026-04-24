NBCユニバーサル・エンターテイメントは、ディン・ユーシーとビクトリア共演のドラマ『山河枕（さんがしん）〜Promise of Love〜』のU-NEXT独占先行配信および、DVDリリースに先駆け、本編の第1話をYoutubeにて特別公開した。また、ヒロインを演じるビクトリアから日本のファンへのメッセージ映像も公開されている。ディン・ユーシーとビクトリア共演のドラマ『山河枕（さんがしん）〜Promise of Love〜』『山河枕（さんがしん）〜