中国ドラマ『山河枕（さんがしん）〜Promise of Love〜』の第1話がU-NEXT配信とDVDリリースに先駆け特別公開
NBCユニバーサル・エンターテイメントは、ディン・ユーシーとビクトリア共演のドラマ『山河枕（さんがしん）〜Promise of Love〜』のU-NEXT独占先行配信および、DVDリリースに先駆け、本編の第1話をYoutubeにて特別公開した。また、ヒロインを演じるビクトリアから日本のファンへのメッセージ映像も公開されている。
ディン・ユーシーとビクトリア共演のドラマ『山河枕（さんがしん）〜Promise of Love〜』
『山河枕（さんがしん）〜Promise of Love〜』は、墨書白（モー・シューバイ）の小説「山河の枕」を原作としたロマンス・アクション時代劇。ディン・ユーシーとビクトリアが初共演し、ジョウ・ジンタオが監督を務めている。本作は2026年5月1日より、U-NEXTで独占先行配信が開始となり、7月8日にDVDがリリースとなる。全40話の構成で、U-NEXTでは5月1日に第1話から第20話、6月1日から第21話から最終話が配信となる。DVDは第1話から第14話を収録したDVD-SET1が7月8日に、第15話から第28話を収録したDVD-SET2が8月5日に、第29話から最終話と特典映像（メイキング集）を収録したDVD-SET3が9月2日に発売となる。価格はいずれも17,600円で、三方背ケース付き。さらに4Pのリーフレットが特典として封入される。また、レンタルDVDもセルDVDと同時にリリース。セル・レンタルDVDともに発売・販売元はハピネット・メディアマーケティングとなる。
人物相関図
この度、U-NEXT独占先行配信および、DVDリリースに先駆け、本編の第1話がYoutubeにて公開された。また、ヒロインを演じるビクトリアから日本のファンへのメッセージ映像も公開されている。
公開された第1話では、主人公たちの風変わりな出会いが描かれる。大遂（たいすい）と北岐（ほくき）の戦いで大遂・楚（そ）家軍の大将軍が戦死するが、その娘・楚瑜（そゆ/ビクトリア）は、父の死の裏に軍事機密の漏洩があるのではないかと疑念を抱く。 半年後、北岐との戦に勝利した衛（えい）家軍が都へ凱旋する。衛家の七男・衛韞（えいうん/ディン・ユーシー）が馬に乗り意気揚々と通りを進む中、赤い衣をまとって春風楼の屋根に現れた楚瑜が突然剣舞を舞い始める。突飛な行動をとる彼女を警戒と好奇心の入り混じった目で見る衛韞だったが、衛家の長男・衛珺（えいくん）が到着するや、楚瑜は衛珺に衆人の前で求婚する。ざわつく弟たちの前で、衛珺は「私は国に身を捧げる者」と求婚を断るが、実は楚瑜の真の目的は、軍械司（ぐんかいし）を率いる衛家の長男に、機密漏洩疑惑の調査への協力を依頼することだった。 それを知った衛珺は……。そしてここから、衛家にも陰謀の影が忍び寄り、将軍家の末息子・衛韞の過酷な運命が動き始める。 果たして悲劇の裏に何が隠されているのか？ うず巻く陰謀に衛韞と楚瑜が力を合わせて立ち向かっていく中で、次第に芽生える許されぬ愛の行方は――。
■ストーリー
大遂と北岐が戦を続ける時代。大遂の西北将軍の娘・楚瑜（そゆ）は父の戦死の原因が北岐に軍事機密が漏洩したせいではないかと疑い、軍械司（ぐんかいし）を率いる衛家の長男・衛珺（えいくん）に婚姻を迫るふりをして近づくと、密かに調査への協力を求める。だが、ほどなくして出征した衛珺もまた父と5人の弟とともに戦死、衛家は七男・衛韞（えいうん）だけが生還する。そこで楚瑜は亡き衛珺の妻として衛家に入り軍械司を探ることに。聡明な衛韞はそんな彼女を警戒するが、ともに過ごすうちに心惹かれていく。一方、楚瑜の元恋人で今や寧国（ねいこく）公の娘婿である顧楚生（こそせい）も、心にある想いを秘めて楚瑜を見守っていたが…。
■出演者（役名：俳優名）
楚瑜（そゆ）：ビクトリア/ソン・チエン（宋茜）
衛韞（えいうん）：ディン・ユーシー（丁禹兮）
顧楚生（こそせい）：フー・シンボー（付辛博）
李長明（りちょうめい）：ジョー・チェン（陳喬恩）
■スタッフ
原作：墨書白「山河の枕」
監督：ジョウ・ジンタオ（周靖韜）
共同監督：チー・シアオフイ（綦小卉）
脚本：ワン・ホン（汪洪）
権利元：NBC ユニバーサル・エンターテイメント
©Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited
ディン・ユーシーとビクトリア共演のドラマ『山河枕（さんがしん）〜Promise of Love〜』
人物相関図
この度、U-NEXT独占先行配信および、DVDリリースに先駆け、本編の第1話がYoutubeにて公開された。また、ヒロインを演じるビクトリアから日本のファンへのメッセージ映像も公開されている。
公開された第1話では、主人公たちの風変わりな出会いが描かれる。大遂（たいすい）と北岐（ほくき）の戦いで大遂・楚（そ）家軍の大将軍が戦死するが、その娘・楚瑜（そゆ/ビクトリア）は、父の死の裏に軍事機密の漏洩があるのではないかと疑念を抱く。 半年後、北岐との戦に勝利した衛（えい）家軍が都へ凱旋する。衛家の七男・衛韞（えいうん/ディン・ユーシー）が馬に乗り意気揚々と通りを進む中、赤い衣をまとって春風楼の屋根に現れた楚瑜が突然剣舞を舞い始める。突飛な行動をとる彼女を警戒と好奇心の入り混じった目で見る衛韞だったが、衛家の長男・衛珺（えいくん）が到着するや、楚瑜は衛珺に衆人の前で求婚する。ざわつく弟たちの前で、衛珺は「私は国に身を捧げる者」と求婚を断るが、実は楚瑜の真の目的は、軍械司（ぐんかいし）を率いる衛家の長男に、機密漏洩疑惑の調査への協力を依頼することだった。 それを知った衛珺は……。そしてここから、衛家にも陰謀の影が忍び寄り、将軍家の末息子・衛韞の過酷な運命が動き始める。 果たして悲劇の裏に何が隠されているのか？ うず巻く陰謀に衛韞と楚瑜が力を合わせて立ち向かっていく中で、次第に芽生える許されぬ愛の行方は――。
■ストーリー
大遂と北岐が戦を続ける時代。大遂の西北将軍の娘・楚瑜（そゆ）は父の戦死の原因が北岐に軍事機密が漏洩したせいではないかと疑い、軍械司（ぐんかいし）を率いる衛家の長男・衛珺（えいくん）に婚姻を迫るふりをして近づくと、密かに調査への協力を求める。だが、ほどなくして出征した衛珺もまた父と5人の弟とともに戦死、衛家は七男・衛韞（えいうん）だけが生還する。そこで楚瑜は亡き衛珺の妻として衛家に入り軍械司を探ることに。聡明な衛韞はそんな彼女を警戒するが、ともに過ごすうちに心惹かれていく。一方、楚瑜の元恋人で今や寧国（ねいこく）公の娘婿である顧楚生（こそせい）も、心にある想いを秘めて楚瑜を見守っていたが…。
■出演者（役名：俳優名）
楚瑜（そゆ）：ビクトリア/ソン・チエン（宋茜）
衛韞（えいうん）：ディン・ユーシー（丁禹兮）
顧楚生（こそせい）：フー・シンボー（付辛博）
李長明（りちょうめい）：ジョー・チェン（陳喬恩）
■スタッフ
原作：墨書白「山河の枕」
監督：ジョウ・ジンタオ（周靖韜）
共同監督：チー・シアオフイ（綦小卉）
脚本：ワン・ホン（汪洪）
権利元：NBC ユニバーサル・エンターテイメント
©Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited